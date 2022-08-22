Путин пообщался с врио томского губернатора и поддержал проекты по развитию региона

Президент России Владимир Путин поддержал проекты временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимира Мазура по развитию региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, в ходе беседы речь шла об особой экономической зоне "Томск". По словам врио губернатора, открытая ещё 16 лет назад Владимиром Путиным, она успешно работает и по сей день. По его словам, руководству поступают предложения, которые позволяют открывать новые корпуса на разные инвестиционные проекты, и власти уверены, что они будут работать.

"Я встречался с руководством каждого из новых производств — производств, которые уже работают. Они набрали достаточно хорошие обороты. Кроме экономической зоны у нас есть ещё ТОСЭР [территория опережающего социально-экономического развития], которая находится в Северске, в нашем городе атомной промышленности, и там тоже резиденты достаточно хорошо себя проявляют", — сказал Мазур.

Кроме того, чиновник поблагодарил главу государства за решение открыть на территории "Томска" студенческий городок и попросил его поддержать решение о строительстве моста через реку Томь. Особое внимание Мазур обратил на необходимость строительства детской больницы в Северном городке, где сегодня строится онкохирургический центр. Владимир Путин поддержал предложения чиновника и пожелал ему успехов.