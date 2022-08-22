НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 12:31

Путин пообщался с врио томского губернатора и поддержал проекты по развитию региона

<p>Встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром (в режиме видеоконференции) Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/69194/photos/68662" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром (в режиме видеоконференции) Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал проекты временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимира Мазура по развитию региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, в ходе беседы речь шла об особой экономической зоне "Томск". По словам врио губернатора, открытая ещё 16 лет назад Владимиром Путиным, она успешно работает и по сей день. По его словам, руководству поступают предложения, которые позволяют открывать новые корпуса на разные инвестиционные проекты, и власти уверены, что они будут работать.

"Я встречался с руководством каждого из новых производств — производств, которые уже работают. Они набрали достаточно хорошие обороты. Кроме экономической зоны у нас есть ещё ТОСЭР [территория опережающего социально-экономического развития], которая находится в Северске, в нашем городе атомной промышленности, и там тоже резиденты достаточно хорошо себя проявляют", — сказал Мазур.

Кроме того, чиновник поблагодарил главу государства за решение открыть на территории "Томска" студенческий городок и попросил его поддержать решение о строительстве моста через реку Томь. Особое внимание Мазур обратил на необходимость строительства детской больницы в Северном городке, где сегодня строится онкохирургический центр. Владимир Путин поддержал предложения чиновника и пожелал ему успехов.

Путин поддержал проекты врио главы Владимирской области по развитию региона

Путин поддержал проекты врио главы Владимирской области по развитию региона

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поддержал врио главы Марий Эл Юрия Зайцева и пожелал ему успехов. В ходе встречи врио главы республики подробно доложил главе государства о проводимой работе по социально-экономическому развитию региона.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров