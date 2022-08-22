На украинском сайте продаётся автомобиль, на котором следили за Дугиной перед покушением
Автомобиль Mini Cooper с номером AH 777 1IP, на котором велась слежка за погибшей от взрыва в своём внедорожнике Дарьей Дугиной, был выставлен на продажу на одном из украинских сайтов. У продавца фамилия Шабан — это девичья фамилия предполагаемой исполнительницы убийства Натальи Вовк.
Автомобиль, на котором следили за убитой Дугиной, продаётся. Фото © auto.ria.com
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, сейчас бежавшая в Эстонию.