На украинском сайте продаётся автомобиль, на котором следили за Дугиной перед покушением

Автомобиль Mini Cooper с номером AH 777 1IP, на котором велась слежка за погибшей от взрыва в своём внедорожнике Дарьей Дугиной, был выставлен на продажу на одном из украинских сайтов. У продавца фамилия Шабан — это девичья фамилия предполагаемой исполнительницы убийства Натальи Вовк.