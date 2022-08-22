В Подмосковье мать за три тысячи рублей наняла киллера для убийства сына

В Подмосковье мать наняла киллера для собственного сына. Как долго женщина принимала самое серьёзное решение в своей жизни, неизвестно, однако на поиски убийцы ушла всего пара месяцев. Причём сильно раскошеливаться она не стала — была готова потратить всего три тысячи рублей.

Допрос задержанной за организацию покушения на убийство. Видео © ГСУ СК России по Московской области

По данным ГСУ СК России по Московской области, с мая по август 2022 года 68-летняя мать пыталась найти того, кто бы привёл её план в действие. Найдя "исполнителя", жительница Павловского Посада назначила встречу в Электрогорске и передала три тысячи рублей. Киллер должен был купить наркотик и ввести его жертве. Женщина планировала, что причиной смерти 39-летнего сына станет передозировка. Женщина серьёзно подготовилась и должна была передать ключи от квартиры, чтобы туда проник убийца. Однако она совсем не ожидала, что "киллером" окажется сотрудник правоохранительных органов.

Дело в том, что полиции удалось заранее узнать о коварных планах женщины и сработать на опережение, сохранив жизнь ничего не подозревающему мужчине. 18 августа сотрудник под прикрытием передал пенсионерке ключи от квартиры обратно и предоставил "доказательства" — фотографию тела и паспорт. Однако сразу после этого она была задержана. Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство). Свою вину она уже признала.