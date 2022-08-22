"Кварашоу": В Италии восхитились игрой бывшей звезды "Рубина" Кварацхелии
Итальянские СМИ высоко оценили игру Кварацхелии за "Наполи" и сравнили его с Марадоной
Итальянские издания восхитились выступлениями грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, который оформил дубль в составе "Наполи" в последнем матче.
"Он представил себя в стиле Марадоны с двумя шедеврами: выдающийся удар правой ногой, великолепный дриблинг и гол левой. Плюс десятки обработанных мячей на лету, подборов, плотных ударов, передач, отыгрышей, спринтов, чтобы в одиночку накрутить половину состава "Монцы" с постоянным преследованием Марлона и Биринделли", — говорится в публикации издания Il Mattino, которое поместило футболиста на обложку с подписью "Кварашоу".
Высоко игру грузинского полузащитника оценили и другие издания. Так, главная спортивная газета Италии La Gazzeta dello Sport поставила Кварацхелии восемь баллов из десяти за его выступление в матче с "Монцей".
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