"Кварашоу": В Италии восхитились игрой бывшей звезды "Рубина" Кварацхелии

"Он представил себя в стиле Марадоны с двумя шедеврами: выдающийся удар правой ногой, великолепный дриблинг и гол левой. Плюс десятки обработанных мячей на лету, подборов, плотных ударов, передач, отыгрышей, спринтов, чтобы в одиночку накрутить половину состава "Монцы" с постоянным преследованием Марлона и Биринделли", — говорится в публикации издания Il Mattino, которое поместило футболиста на обложку с подписью "Кварашоу".