На "Азовстали" в честь Дня флага подняли российский триколор

Волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" развернули российский триколор на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так на освобождённой территории отметили День флага РФ.

Акции в честь Дня флага РФ в Мариуполе и Купянске. Видео © телеграм-канал "Молодая гвардия"

"В Мариуполе, над территорией завода "Азовсталь", на высоте 100 метров, наши волонтёры развернули флаг России размером 200 квадратных метров. Проведение таких акций доказывает, что мирная жизнь здесь, в Донбассе и на освобождённых территориях, начинает налаживаться", — рассказал председатель "Молодой гвардии" Антон Демидов.

В мероприятии принял участие депутат Госдумы и координатор деятельности медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии "Единой России" Дмитрий Хубезов.

Также акция в честь Дня флага прошла в Купянске, где волонтёры развернули самый большой триколор размером в 2400 квадратных метров.