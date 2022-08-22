НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 12:57

Подозреваемый в уклонении от армии хоккеист заявил, что готов отслужить

Подозреваемый в уклонении от армии бывший хоккеист "Салавата Юлаева" Михаил Воробьёв заявил, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.

По информации Лайфа, спортсмен рассказал, что познакомился с неким Самигуллиным несколько лет назад, когда тот помогал ему делать визу для поездки на соревнования. Позднее его помощь заключалась не только в этом.

"В 2020 году обратился к нему ещё раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно", — заявил Воробьёв.

В Уфе начался суд над хоккеистами, обвиняемыми в даче взятки для отсрочки от армии

В Уфе начался суд над хоккеистами, обвиняемыми в даче взятки для отсрочки от армии

Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. Спортсменам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет и штраф до трёх миллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров