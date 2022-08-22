Подозреваемый в уклонении от армии хоккеист заявил, что готов отслужить

Подозреваемый в уклонении от армии бывший хоккеист "Салавата Юлаева" Михаил Воробьёв заявил, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.

По информации Лайфа, спортсмен рассказал, что познакомился с неким Самигуллиным несколько лет назад, когда тот помогал ему делать визу для поездки на соревнования. Позднее его помощь заключалась не только в этом.

"В 2020 году обратился к нему ещё раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно", — заявил Воробьёв.