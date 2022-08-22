Военный обозреватель Баранец рассказал об угрозах в свой адрес после смерти Дугиной
Виктор Баранец. Обложка © kp.ru / Иван Макеев
Военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу угрожают, что он будет "следующим" после погибшей в результате взрыва Дарьи Дугиной. Как пишет kp.ru, сообщения такого характера приходят ему лично, а также на редакционную почту издания.
"Вот мне написали, читаю тебе: "Привет от Дугиной. Ты следующий". А буквально 37 минут назад в "Ютубе" под фамилией Анатолий Мазур пришло мне вот такое письмецо: "Кстати, Тимошенко и Баранец рано или поздно дождутся своей очереди — взрывчатки, пули или петли. У них, как у пропагандистов, руки по плечи в крови украинских детей", — рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Баранец удивился такого рода сообщениям и признался, что не только ни разу ни в кого не стрелял из оружия, но даже не был в Донбассе. По его словам, такие угрозы исходят от бессилия и от людей с "умственной импотенцией".
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а затем попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.