Военный обозреватель Баранец рассказал об угрозах в свой адрес после смерти Дугиной

Военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу угрожают, что он будет "следующим" после погибшей в результате взрыва Дарьи Дугиной. Как пишет kp.ru, сообщения такого характера приходят ему лично, а также на редакционную почту издания.

"Вот мне написали, читаю тебе: "Привет от Дугиной. Ты следующий". А буквально 37 минут назад в "Ютубе" под фамилией Анатолий Мазур пришло мне вот такое письмецо: "Кстати, Тимошенко и Баранец рано или поздно дождутся своей очереди — взрывчатки, пули или петли. У них, как у пропагандистов, руки по плечи в крови украинских детей", — рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".