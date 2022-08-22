"Подлое, жестокое преступление": Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Путин направил соболезнования семье Дарьи Дугиной
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семье убитой дочери философа Александра Дугина Дарьи. Глава государства назвал журналистку светлым человеком с настоящим русским сердцем, а покушение на неё — подлым и жестоким преступлением.
"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", — говорится в телеграмме президента.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.