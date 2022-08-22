Рязанцы и нижегородцы отметили День флага пробегами на машинах, велосипедах и самокатах

В Рязани и Нижнем Новгороде местные жители решили подойти к празднованию Дня российского флага креативно и выехали на городские дороги. В Рязани — на самокатах и велосипедах, в Нижнем Новгороде — на автомобилях и мотоциклах.

Велосамокатный пробег в Рязани. Видео предоставлено Лайфу

Велосамокатный пробег в Рязани провели в городском лесопарке, приурочив его также к Всероссийской патриотической акции "Держи флаг по ветру". Всем желающим волонтёры вручали российские флаги, с которыми велосипедисты не расставались по ходу всего маршрута.

В Нижний Новгород флаг прибыл со Стрелки на Валдае. Фото © Предоставлено Лайфу

В Нижний Новгород флаг доставили со Стрелки на Валдае и торжественно провезли его в авто- и мотоколонне по городским улицам от собора Александра Невского прямиком до парка Победы. В акции приняло участие свыше 200 нижегородцев.

Колонна автомобилей и мотоциклов в Нижнем Новгороде, движущаяся с российскими флагами от собора Александра Невского прямиком до парка Победы. Фото © Предоставлено Лайфу