Как отмечают День флага России на освобождённых территориях Донбасса

Сегодня День Государственного флага РФ отметили жители всей России и освобождённых территорий Донбасса. Рассказываем, как это было. В ЛНР "Волонтёры Победы" поздравили местных жителей, раздав им триколоры в цветах российского флага и памятки о его истории.

В ЛНР "Волонтёры Победы" поздравили местных жителей, раздав им триколоры в цветах российского флага и памятки о его истории. Фото © vk.com/ vsezapobedu

В ЛНР "Волонтёры Победы" поздравили местных жителей, раздав им триколоры в цветах российского флага и памятки о его истории. Фото © vk.com/ vsezapobedu

В ЛНР "Волонтёры Победы" поздравили местных жителей, раздав им триколоры в цветах российского флага и памятки о его истории. Фото © vk.com/ vsezapobedu

В городе Шахтёрске на копре предприятия "Шахта "Шахтёрская-Глубокая" ГУП ДНР "Торезантрацит" был торжественно поднят российский флаг. флагшток, а также металлическая конструкция в виде светящейся звезды были установлены работниками накануне.

Металлическая конструкци в виде звезды и поднятый российский флаг. Фото © Администрация города Шахтёрска

В городе Амвросиевке на главной площади также торжественно подняли российский флаг. На событии присутствовали представители местной администрации, а также юнармейцы отряда "Витязь "ОО "ВПД "Молодая гвардия – Юнармия". Ребят поздравили с праздником и вручили благодарности за активную жизненную позицию.

Юнармейцы отряда "Витязь "ОО "ВПД "Молодая гвардия – Юнармия" на церемонии поднятия флага. Фото © vk.com / Администрация Амвросиевского района

Юнармейцы отряда "Витязь "ОО "ВПД "Молодая гвардия – Юнармия" на церемонии поднятия флага. Фото © vk.com / Администрация Амвросиевского района

Юнармейцы отряда "Витязь "ОО "ВПД "Молодая гвардия – Юнармия" на церемонии поднятия флага. Видео © vk.com / Администрация Амвросиевского района

В Донецке к празднованию Дня флага подошли креативно и расписали стены домов под муралы триколора с надписями "Свобода. Мудрость. Сила", которые ночью светятся в темноте.

Расписанные в Донецке стены домов под муралы триколора с надписями "Свобода. Мудрость. Сила". Фото © telegram / Люди Z

Расписанные в Донецке стены домов под муралы триколора с надписями "Свобода. Мудрость. Сила". Фото © telegram / Люди Z

В городе Иловайске провели акцию "Цвета российского триколора". Пришедшим на праздник раздавали ленточки и флажки в виде российского флага. Здесь День Государственного флага Российской Федерации — особенный праздник. Поэтому проводить его ежегодно стало доброй традицией.

В Иловайске местным жителям подарили ленточки и флажки. Фото © telegram / Иловайск Пресса ОДДР-2

В Иловайске местным жителям подарили ленточки и флажки. Частью символики люди украсили и автомобили. Фото © telegram / Иловайск Пресса ОДДР-2

В честь праздника в Кировском прошла акция "Триколор России", во время которой активисты общественного движения "Донецкая Республика" раздали горожанам ленточки и флажки как символы нашей страны.

В Кировском прошла акция "Триколор России". Фото © telegram / 🅉 НА СТРАЖЕ Кировское

В Кировском прошла акция "Триколор России". Фото © telegram / 🅉 НА СТРАЖЕ Кировское

В Горловке также торжественно подняли российский флаг. Для местных жителей это особенно важно, так как в последний раз флаг Российской Федерации здесь поднимали 1 марта 2014 года. Ко второму поднятию флага здесь шли долгих восемь лет.

Поднятие российского флага в Горловке. Фото © telegram / Приходько РИК

Жители Горловки, пришедшие на процедуру поднятия флага РФ. Фото © telegram / Приходько РИК

Торжественное поднятие российского флага состоялось и у здания администрации Новоазовского района ДНР. В мероприятии приняли участие представители структурных подразделений администрации, а также территориальных подразделений министерств и ведомств ДНР, активисты Новоазовского отделения общественного движения "Донецкая Республика". Присутствующим пожелали испытывать только чувство гордости за свой флаг и отечество, а также за свой родной город.

Поднятие флага в Новоазовском районе. Фото © telegram / Глава администрации НовоаZовского района, Олег Моргун

Поднятие флага в Новоазовском районе. Видео © telegram / Глава администрации НовоаZовского района, Олег Моргун