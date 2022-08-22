Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в его окружении

Украинский президент Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за того, что вокруг него есть люди, которые его обманывают. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с фермерами на сборе урожая в Манисе, сообщает местный телеканал Ulusal.