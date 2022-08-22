Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в его окружении
Украинский президент Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за того, что вокруг него есть люди, которые его обманывают. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с фермерами на сборе урожая в Манисе, сообщает местный телеканал Ulusal.
"Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают", — сказал Эрдоган, отвечая фермерам на вопрос о том, как обстоят дела у лидера Незалежной.
Напомним, что 18 августа Эрдоган прибыл во Львов, где сначала лично переговорил с Зеленским, а затем принял участие в трёхсторонней встрече, на которой также присутствовал генсек ООН Антониу Гутерриш. Лайф писал, что встреча политиков продлилась всего 40 минут.
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