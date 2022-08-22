Участники "Большой перемены" создали поделки в цветах триколора ко Дню флага России

Участники сообщества всероссийского конкурса "Большая перемена" создали поделки в цветах триколора ко Дню Государственного флага РФ: папье-маше, аппликации, вышивки, рисунки, одежду, кулинарные блюда. Кадры публикуют организаторы проекта. Акция "Я рисую родной флаг" проходит уже второй раз и объединяет детей из разных регионов страны.

"Я приняла участие в акции "Большой перемены" "Я рисую родной флаг", так как очень люблю свою страну. Я живу в Тульской области, для меня она является малой родиной. На своём рисунке я изобразила главные символы нашей страны и своего региона: Московский Кремль — это сердце нашей Родины, а самовар, пряник и матрёшка — символы Тулы", — рассказала участница проекта Ульяна Суртаева.