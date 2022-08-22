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22 августа, 13:20

Участники "Большой перемены" создали поделки в цветах триколора ко Дню флага России

Участники сообщества всероссийского конкурса "Большая перемена" создали поделки в цветах триколора ко Дню Государственного флага РФ: папье-маше, аппликации, вышивки, рисунки, одежду, кулинарные блюда. Кадры публикуют организаторы проекта. Акция "Я рисую родной флаг" проходит уже второй раз и объединяет детей из разных регионов страны.

Акция "Я рисую родной флаг". Видео © Росмолодёжь

"Я приняла участие в акции "Большой перемены" "Я рисую родной флаг", так как очень люблю свою страну. Я живу в Тульской области, для меня она является малой родиной. На своём рисунке я изобразила главные символы нашей страны и своего региона: Московский Кремль это сердце нашей Родины, а самовар, пряник и матрёшка — символы Тулы", — рассказала участница проекта Ульяна Суртаева.

В метавселенной Roblox впервые отметили День Государственного флага России

В метавселенной Roblox впервые отметили День Государственного флага России

Как писал Лайф, самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём Государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.

Обложка ©

Росмолодёжь

Татьяна Миссуми

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