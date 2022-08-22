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22 августа, 13:18

Врач разоблачил заблуждение о "самом заразном" штамме коронавируса

Врач Каган раскрыл заблуждение о заразности бушующих в России штаммов ковида

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган в беседе с kp.ru раскрыл заблуждение о заразности штаммов "омикрона", которые бушуют в нашей стране.

"Новые подштаммы BA.4 и BA.5 действительно более заразны, чем предыдущие варианты. Но сравнение с корью основано на ошибочных расчётах. Оно взято из статьи Адриана Эстермана, австралийского эпидемиолога и биостатистика", — объяснил Каган, отметив, что в настоящее врем почти невозможно сравнить инфекционность нынешних вариантов с другими штаммами коронавируса.

По его словам, достоверные расчёты можно произвести только в случае, если остаются популяции, в которых люди ранее не встречались с вирусом, не заражались и не прививались. Врач объяснил, что варианты BA.4 и BA.5 широко и быстро распространяются только из-за высокой заразности. Это также обусловлено их способностью уклоняться от предсуществующего иммунитета — иммунной защиты ранее переболевших и вакцинированных. Однако, по мнению эксперта, это не означает полную беззащитность перед BA.5

"Хотя вариант BA.5 явно очень заразен, он не обязательно должен быть самым заразным вирусом в истории для того, чтобы демонстрировать текущую способность к распространению", — считает эксперт.

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Freepik

Николь Вербер
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