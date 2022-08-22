НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 14:01

Символ борьбы с нацизмом: Депутат Госдумы сравнила флаг России со Знаменем Победы

Депутат Госдумы Цунаева сравнила флаг России со Знаменем Победы

Российский флаг можно сравнить с боевым знаменем, которое ведёт за собой не только граждан РФ и нашу армию, но и всех, кто сейчас объединяется, чтобы бороться нацизмом. Об этом Лайфу сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в День флага РФ.

"Наш российский флаг — это тоже знамя победы, потому что на освобождённых землях Донбасса ставится этот флаг. Если выбрать такой образ: когда сапёры разминируют, то ставят табличку "Мин нет", а сейчас ставят флаг, и это такой символ, что нацизма нет", — пояснила она.

Депутат рассказала, что сейчас находится в экспедиции в Калужской области как руководитель поискового движения России. Участники вот уже девять лет работают в этот праздник на одном месте и всегда поднимают два символа: флаг РФ и Знамя Победы. По словам Цунаевой, это очень много значит для поисковиков, особенно сейчас.

"В нашей экспедиции 650 человек. Это и молодые ребята, экспедиция у нас международная, есть поисковики из разных стран. И все мы против нацизма. И очень хочется, чтобы война, в который победили наши предки в XX веке, чтобы эта победа укрепилась", — заключила она.

Как отмечают День флага России на освобождённых территориях Донбасса

Как отмечают День флага России на освобождённых территориях Донбасса

Ранее Лайф писал, что участники сообщества всероссийского конкурса "Большая перемена" создали поделки в цветах триколора ко Дню Государственного флага РФ: папье-маше, аппликации, вышивки, рисунки, одежду, кулинарные блюда.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Кристина Шайдуллина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров