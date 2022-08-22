Символ борьбы с нацизмом: Депутат Госдумы сравнила флаг России со Знаменем Победы

Российский флаг можно сравнить с боевым знаменем, которое ведёт за собой не только граждан РФ и нашу армию, но и всех, кто сейчас объединяется, чтобы бороться нацизмом. Об этом Лайфу сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в День флага РФ.

"Наш российский флаг — это тоже знамя победы, потому что на освобождённых землях Донбасса ставится этот флаг. Если выбрать такой образ: когда сапёры разминируют, то ставят табличку "Мин нет", а сейчас ставят флаг, и это такой символ, что нацизма нет", — пояснила она.

Депутат рассказала, что сейчас находится в экспедиции в Калужской области как руководитель поискового движения России. Участники вот уже девять лет работают в этот праздник на одном месте и всегда поднимают два символа: флаг РФ и Знамя Победы. По словам Цунаевой, это очень много значит для поисковиков, особенно сейчас.

"В нашей экспедиции 650 человек. Это и молодые ребята, экспедиция у нас международная, есть поисковики из разных стран. И все мы против нацизма. И очень хочется, чтобы война, в который победили наши предки в XX веке, чтобы эта победа укрепилась", — заключила она.