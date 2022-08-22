Символ борьбы с нацизмом: Депутат Госдумы сравнила флаг России со Знаменем Победы
Депутат Госдумы Цунаева сравнила флаг России со Знаменем Победы
Российский флаг можно сравнить с боевым знаменем, которое ведёт за собой не только граждан РФ и нашу армию, но и всех, кто сейчас объединяется, чтобы бороться нацизмом. Об этом Лайфу сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в День флага РФ.
"Наш российский флаг — это тоже знамя победы, потому что на освобождённых землях Донбасса ставится этот флаг. Если выбрать такой образ: когда сапёры разминируют, то ставят табличку "Мин нет", а сейчас ставят флаг, и это такой символ, что нацизма нет", — пояснила она.
Депутат рассказала, что сейчас находится в экспедиции в Калужской области как руководитель поискового движения России. Участники вот уже девять лет работают в этот праздник на одном месте и всегда поднимают два символа: флаг РФ и Знамя Победы. По словам Цунаевой, это очень много значит для поисковиков, особенно сейчас.
"В нашей экспедиции 650 человек. Это и молодые ребята, экспедиция у нас международная, есть поисковики из разных стран. И все мы против нацизма. И очень хочется, чтобы война, в который победили наши предки в XX веке, чтобы эта победа укрепилась", — заключила она.
Ранее Лайф писал, что участники сообщества всероссийского конкурса "Большая перемена" создали поделки в цветах триколора ко Дню Государственного флага РФ: папье-маше, аппликации, вышивки, рисунки, одежду, кулинарные блюда.
ТАСС / Сергей Фадеичев