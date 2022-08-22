"Догоню — убью": Сестра сочинца, случайно убившего дебошира, рассказала об угрозах в ходе конфликта
Сестра заступившегося за девушку сочинца рассказала Лайфу новые подробности драмы
Сестра жителя Сочи, который заступился за девушку, но случайно убил её обидчика, рассказала Лайфу новые подробности трагедии. По её словам, погибший угрожал жертве убийством в ходе конфликта. Теперь их семья оказалась практически в безвыходной ситуации: за проявленный героизм парню грозит серьёзная статья.
Трагедию запечатлели камеры наблюдения. Видео © LIFE
Мария (имя изменено) в беседе с Лайфом рассказала, что её брат купался в море в компании друзей. Спустя какое-то время он услышал крики девушки, которую сильно избивал парень. Она кричала: "Помогите, молодые люди, спасите!" Ребята незамедлительно отправились на помощь несчастной жертве и попытались разрешить конфликт.
Увидев спасителей избитая девушка наконец отошла в сторону, но её избранник не унимался. После его слов в адрес жертвы "Догоню — убью" один из парней нанёс ему удар, после чего тот упал на землю. По словам Марии, её брат после этого сразу же стал приводить разбушевавшегося мужчину в чувство и ему это удалось: тот очнулся и сказал, что его зовут Роман.
Свидетели развернувшейся драмы вызвали полицейских, которые затем опросили и их. Спустя сутки оперуполномоченный задержал заступника, а через два дня семье героя рассказали, что бунтарь скончался в больнице. По её словам, юноше вменяют обвинение по ст. 111, ч. 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Семья задержанного совершенно не согласна с обвинениями, ведь результаты экспертизы пока не готовы. Парень поступил как настоящий мужчина: заступился за хрупкую девушку, которую жестоко избивали, но теперь из-за этого он сам оказался в сложной ситуации.
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