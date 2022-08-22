"Догоню — убью": Сестра сочинца, случайно убившего дебошира, рассказала об угрозах в ходе конфликта

Сестра жителя Сочи, который заступился за девушку, но случайно убил её обидчика, рассказала Лайфу новые подробности трагедии. По её словам, погибший угрожал жертве убийством в ходе конфликта. Теперь их семья оказалась практически в безвыходной ситуации: за проявленный героизм парню грозит серьёзная статья.

Трагедию запечатлели камеры наблюдения. Видео © LIFE

Мария (имя изменено) в беседе с Лайфом рассказала, что её брат купался в море в компании друзей. Спустя какое-то время он услышал крики девушки, которую сильно избивал парень. Она кричала: "Помогите, молодые люди, спасите!" Ребята незамедлительно отправились на помощь несчастной жертве и попытались разрешить конфликт.

Увидев спасителей избитая девушка наконец отошла в сторону, но её избранник не унимался. После его слов в адрес жертвы "Догоню — убью" один из парней нанёс ему удар, после чего тот упал на землю. По словам Марии, её брат после этого сразу же стал приводить разбушевавшегося мужчину в чувство и ему это удалось: тот очнулся и сказал, что его зовут Роман.

Свидетели развернувшейся драмы вызвали полицейских, которые затем опросили и их. Спустя сутки оперуполномоченный задержал заступника, а через два дня семье героя рассказали, что бунтарь скончался в больнице. По её словам, юноше вменяют обвинение по ст. 111, ч. 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Семья задержанного совершенно не согласна с обвинениями, ведь результаты экспертизы пока не готовы. Парень поступил как настоящий мужчина: заступился за хрупкую девушку, которую жестоко избивали, но теперь из-за этого он сам оказался в сложной ситуации.