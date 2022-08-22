Педагог из Санкт-Петербурга стал финалистом конкурса "Учитель года России"

В финал главного педагогического конкурса "Учитель года России" вышел преподаватель из Санкт-Петербурга. Учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев борется с 85 претендентами за звание лучшего педагога страны, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

"Сопричастность к будущему, высокий темп жизни, нацеленность на результат, условия для творчества — всё это ежедневно вдохновляет меня идти к ученикам. Школа всегда находится в поиске инновационных решений. В моём представлении она расположена на острие общественного развития", — передаёт его слова пресс-служба конкурса.

По словам педагога с пятилетним стажем, его миссия в том, чтобы привить у учеников чувства сопричастности к истории и ответственности за культурное наследие. Он активно занимается научно-исследовательской деятельностью, учится в аспирантуре, увлекается военно-исторической реконструкцией и экспериментальной археологией. Кроме того, Егор работает над диссертационным исследованием, темой которого выбрал проблематику социально-исторической памяти в странах Восточной Европы и России.

Первый и второй туры всероссийского конкурса за титул лучшего педагога страны пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал и награждение состоится в Кремле 5 октября.