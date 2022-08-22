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Опубликовано 22 августа 2022, 16:38

Совет Госдумы 25 августа подготовит жёсткое заявление в адрес ООН по ситуации на Украине

Руководители фракций вместе с председателем 25 августа соберут внеочередной совет Государственной думы, где будет подготовлено специальное заявление по ситуации на Украине. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Принято решение, что мы будем готовить заявление совета Госдумы. В четверг 25-го вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберём совет Думы, на котором будет принято наше жёсткое заявление", — рассказал политик.

Он уточнил, что заявление будет в первую очередь адресовано ООН и всем международным парламентским организациям. В связи с чем принято решение провести внеочередной совет Госдумы и о чём конкретно пойдёт речь в заявлении, неизвестно.

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Александра Васильева
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