В Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус по блокадным местам

В Петербурге запустят автобусный экскурсионный маршрут по историческому центру города, соединяющий выставки в двух разных музеях. Экспозиции, которые находятся в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и в народном музее школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича "А музы не молчали…", посвящены премьере исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Для нашего города это практически первый такого уровня межмузейный проект, рассчитанный на несколько месяцев. Подразумевается, что посетители сначала приходят к нам на нашу выставку "Симфония звучит…", созданную, кстати, в необычном жанре – в виде радиоспектакля, а после её осмотра садятся в автобус и отправляются на набережную реки Пряжки, где находится школьный музей, в котором их ожидает экскурсия. А по пути следования автобуса посетители услышат рассказ о том, как в один из самых сложных периодов блокады – зимой и в начале 1942 года в городе работали различные учреждения. Тут много есть о чём рассказать", – отметил специалист научно-просветительского отдела музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.

Маршрут будет пролегать мимо знаковых "блокадных" адресов, например набережную Фонтанки, д. 3 А, – тяговая подстанция № 11, известная как "блокадная подстанция". Общая продолжительность экскурсии будет составлять от 45 минут до часа, в зависимости от того, насколько будут загружены дороги Северной столицы. При этом возить пассажиров будут на ретро-автобусе, построенном на базе грузовика ГАЗ-53.

"Да, конечно, эта машина уже послевоенного времени, но всё равно аутентичная. А главное – хорошо известная и легко узнаваемая. Исходя из её технических характеристик, определён и размер экскурсионной группы – 15 человек", – рассказал Мастридеев.

Старт поездок намечен на сентябрь, экскурсии будут проходить субботам в 15:00. Для записи необходимо оставить заявку на сайте музея. Выставка "Симфония звучит…" будет работать до 15 ноября.