В Совфеде пригрозили Эстонии жёсткими мерами при невыдаче возможной убийцы Дугиной
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пригрозил Эстонии жёсткими мерами, если страна не выдаст предполагаемую убийцу журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом он высказался в телеграм-канале.
"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", — написал сенатор.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, сейчас бежавшая в Эстонию.
ТАСС / Сергей Бобылев