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22 августа, 13:57

Захарова заявила, что представители Украины открыто заговорили о национальных чистках

Украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав видео, на котором посол Незалежной в Казахстане Пётр Врублевский во время интервью говорит, что сейчас Киеву нужно "убить как можно больше русских", чтобы потом меньше пришлось убивать украинским детям.

"Это посол Украины в Казахстане. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских. Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всём Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", — написала в телеграм-канале Захарова.

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Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров сравнил Украину последних лет с тоталитарной сектой. По его словам, Киев сделал ставку на методы террора и его задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания РФ на Западе и во всём мире.

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VK / МИД России

Александра Васильева

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