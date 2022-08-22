Захарова заявила, что представители Украины открыто заговорили о национальных чистках

Украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав видео, на котором посол Незалежной в Казахстане Пётр Врублевский во время интервью говорит, что сейчас Киеву нужно "убить как можно больше русских", чтобы потом меньше пришлось убивать украинским детям.

"Это посол Украины в Казахстане. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских. Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всём Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", — написала в телеграм-канале Захарова.