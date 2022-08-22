Черчесов рассказал, в чём "Спартаку" повезло с Федуном
Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Станислав Черчесов в беседе с "Чемпионатом" рассказал, почему красно-белым повезло с Леонидом Федуном, который ушёл с поста главы команды.
"Спартаку" очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия — это актив на годы для будущего поколения красно-белых", — заявил Черчесов.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России по футболу.
ТАСС / Олег Бухарев