Черчесов рассказал, в чём "Спартаку" повезло с Федуном

Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Станислав Черчесов в беседе с "Чемпионатом" рассказал, почему красно-белым повезло с Леонидом Федуном, который ушёл с поста главы команды.

"Спартаку" очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия — это актив на годы для будущего поколения красно-белых", — заявил Черчесов.