Российский триколор в честь Дня флага развернули в центре Буэнос-Айреса

В одном из самых популярных районов Буэнос-Айреса — Реколета — прошла акция в честь Дня Государственного флага. Как пишет РИА "Новости", участие в ней приняли как россияне, так и аргентинцы.

Аргентина поддержала акции в честь флага России. Фото © Telegram / РИА "Новости"

По словам главы представительства Россотрудничества в Аргентине Ольги Муратовой, мероприятие организовали активисты молодёжного координационного совета соотечественников при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе и КСОРС Аргентины.

"Сегодня в условиях сложной международной обстановки как никогда важно сплочение нашей диаспоры. И мы очень рады, что День российского флага стал поводом для объединения наших соотечественников и проведения этого замечательного мероприятия, организованного в одном из самых эмблематичных мест аргентинской столицы", — сказала она.