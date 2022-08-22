Российский триколор в честь Дня флага развернули в центре Буэнос-Айреса
В одном из самых популярных районов Буэнос-Айреса — Реколета — прошла акция в честь Дня Государственного флага. Как пишет РИА "Новости", участие в ней приняли как россияне, так и аргентинцы.
Аргентина поддержала акции в честь флага России. Фото © Telegram / РИА "Новости"
По словам главы представительства Россотрудничества в Аргентине Ольги Муратовой, мероприятие организовали активисты молодёжного координационного совета соотечественников при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе и КСОРС Аргентины.
"Сегодня в условиях сложной международной обстановки как никогда важно сплочение нашей диаспоры. И мы очень рады, что День российского флага стал поводом для объединения наших соотечественников и проведения этого замечательного мероприятия, организованного в одном из самых эмблематичных мест аргентинской столицы", — сказала она.
Лайф сообщал, что на Кипре развернули 53-метровый триколор в честь Дня флага России. Во время массовой акции в поддержку РФ участники также сложили из полотнища буквы Z и V. Они пришли на мероприятие в футболках с государственной символикой России. Надписи на их одежде гласили: "Я люблю Россию!", а множество развёрнутых плакатов восклицали: "Россия, мы с тобой!", "Поддерживаем действия России!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!".
Telegram / РИА "Новости"