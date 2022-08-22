Вторая ракетка мира Александр Зверев пропустит US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев снялся с розыгрыша Открытого чемпионата США (US Open) нынешнего года из-за травмы. Об этом сообщается на сайте турнира.

Вместо Зверева, который занимает второе место в рейтинге АТР, на турнире выступит американец Стефан Козлов. Повреждение немец получил на "Ролан Гаррос" во время полуфинального матча против Рафаэля Надаля.