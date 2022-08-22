Вторая ракетка мира Александр Зверев пропустит US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев снялся с розыгрыша Открытого чемпионата США (US Open) нынешнего года из-за травмы. Об этом сообщается на сайте турнира.
Вместо Зверева, который занимает второе место в рейтинге АТР, на турнире выступит американец Стефан Козлов. Повреждение немец получил на "Ролан Гаррос" во время полуфинального матча против Рафаэля Надаля.
US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. Представители нашей страны, по решению организаторов, смогут выступить на соревнованиях.
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ТАСС / AP / Michel Euler