НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 14:40

Многоэтажку в Москве, где жили Дарья Дугина и её убийца, сняли на видео

Предполагаемая убийца журналиста и политолога Дарьи Дугиной — Наталья Вовк — снимала жильё по соседству с погибшей и вела за ней постоянную слежку. Видео дома в Москве, где они проживали, публикует телеканал "Звезда", ссылаясь на данные ФСБ.

Дом, где жили Дарья Дугина и Наталья Вовк. Видео © Telegram / Zvezdanews

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительница — гражданка Незалежной Наталья Вовк (Шабан), состоявшая на службе нацбатальона "Азов"* и теперь бежавшая в Эстонию. Автомобиль Mini Cooper, на котором велась слежка за Дарьей, был позже обнаружен на украинском сайте. Машину продавал некий Данил Шабан.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров