Многоэтажку в Москве, где жили Дарья Дугина и её убийца, сняли на видео

Предполагаемая убийца журналиста и политолога Дарьи Дугиной — Наталья Вовк — снимала жильё по соседству с погибшей и вела за ней постоянную слежку. Видео дома в Москве, где они проживали, публикует телеканал "Звезда", ссылаясь на данные ФСБ.