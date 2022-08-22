Многоэтажку в Москве, где жили Дарья Дугина и её убийца, сняли на видео
Предполагаемая убийца журналиста и политолога Дарьи Дугиной — Наталья Вовк — снимала жильё по соседству с погибшей и вела за ней постоянную слежку. Видео дома в Москве, где они проживали, публикует телеканал "Звезда", ссылаясь на данные ФСБ.
Дом, где жили Дарья Дугина и Наталья Вовк. Видео © Telegram / Zvezdanews
Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительница — гражданка Незалежной Наталья Вовк (Шабан), состоявшая на службе нацбатальона "Азов"* и теперь бежавшая в Эстонию. Автомобиль Mini Cooper, на котором велась слежка за Дарьей, был позже обнаружен на украинском сайте. Машину продавал некий Данил Шабан.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
Telegram / Zvezdanews