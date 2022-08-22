Экс-депутат Рады Олейник предложил назвать именем Дугиной улицу на освобождённой территории
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предложил дать имя погибшей Дарьи Дугиной улице на одной из освобождённых территорий Украины. Об этом политик заявил телеканалу "360".
"Можно было бы и бульвар назвать. Но давайте доживём и победим это зло. Потому что то, что они (Украина. — Прим. Лайфа) делают, чистейший терроризм", — отметил Олейник.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Опубликовано видео того, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после покушения.
VK / Дарья Платонова