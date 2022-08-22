Экс-депутат Рады Олейник предложил назвать именем Дугиной улицу на освобождённой территории

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предложил дать имя погибшей Дарьи Дугиной улице на одной из освобождённых территорий Украины. Об этом политик заявил телеканалу "360".

"Можно было бы и бульвар назвать. Но давайте доживём и победим это зло. Потому что то, что они (Украина. — Прим. Лайфа) делают, чистейший терроризм", — отметил Олейник.