Последствия самовыражения: Могут ли ребёнка выгнать из школы за яркий макияж, цветные волосы или пирсинг

Школьные учителя, завучи или администрация не имеют права принуждать учеников что-либо менять в своём внешнем виде, будь то яркие волосы, макияж или пирсинг, заявила юрист-эксперт компании "Актион образование" Анна Ивлева в беседе с изданием "Газета.ru".

Максимум, что они могут себе позволить по отношению к ребёнку, это сделать замечание. Речь об отстранении от уроков или исключении из учебного заведения идти не может. По словам юриста, в этом случае будет нарушено гарантированное право ученика на предоставление условий для обучения (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Причём у родителей есть все основания для обращения в прокуратуру.

Школа может устанавливать лишь требования к одежде своих учащихся: белый верх и чёрный низ, единая униформа и т. д. Однако никто не может запретить ученикам средства для самовыражения: яркий макияж, средства парфюмерии или маникюр, уточнила эксперт.