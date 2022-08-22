Последствия самовыражения: Могут ли ребёнка выгнать из школы за яркий макияж, цветные волосы или пирсинг
Юрист Ивлева объяснила, могут ли ребёнка выгнать из школы за цветные волосы или пирсинг
Школьные учителя, завучи или администрация не имеют права принуждать учеников что-либо менять в своём внешнем виде, будь то яркие волосы, макияж или пирсинг, заявила юрист-эксперт компании "Актион образование" Анна Ивлева в беседе с изданием "Газета.ru".
Максимум, что они могут себе позволить по отношению к ребёнку, это сделать замечание. Речь об отстранении от уроков или исключении из учебного заведения идти не может. По словам юриста, в этом случае будет нарушено гарантированное право ученика на предоставление условий для обучения (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Причём у родителей есть все основания для обращения в прокуратуру.
Школа может устанавливать лишь требования к одежде своих учащихся: белый верх и чёрный низ, единая униформа и т. д. Однако никто не может запретить ученикам средства для самовыражения: яркий макияж, средства парфюмерии или маникюр, уточнила эксперт.
Однако истории, когда учителя насильно навязывают своё мнение, всё же не редкость. Например, вопиющий инцидент в 2021 году произошёл под Ростовом, где учительница попыталась насильно смыть со школьницы макияж. На кадрах видно, как женщина сначала подвела ученицу к раковине и попыталась насильно умыть подростку лицо. При этом учительница держала школьницу и не реагировала на её слова: "Что вы делаете? Не трогайте меня".
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