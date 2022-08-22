Политолог выделил важнейшие темы встречи Путина с врио губернатора Томской области

Одной из наиболее важных тем, которые президент РФ Владимир Путин обсудил сегодня с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром, является строительство третьего перехода через реку Томь. Об этом Лайфу рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

"Цена вопроса довольно значительная, насколько я знаю, это 30 млрд рублей. И, как я понимаю, ни для агломерации Томска, ни для региона эта сумма неподъёмная", — объяснил политолог.

Также Кирьян отметил важность обсуждения развития образовательного кластера. По его словам, Томск — известный университетский центр для Сибири. Развитие школ обсудили также в части здравоохранения, что важно для региона. Кирьян обратил внимание, что это первое общение с региональным лидером, где обсуждался вопрос научной ориентации на страны Азии. В том числе речь шла о том, что диалог с азиатскими государствами налаживается именно по научной линии.

"Если мы вспомним, то раньше у нас был тренд на встраивание в общий международный обмен, в основном это были вузы стран Запада. Здесь же речь шла об образовательных программах, о научном обмене и преподавательских кадрах", — заключил собеседник Лайфа.