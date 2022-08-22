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22 августа, 15:06

"Калинка-малинка" помешала польской журналистке скорбеть по Украине в турецком отеле

Польская журналистка Ополска пожаловалась на русскую музыку в турецком отеле

<p>Каролина Ополска. Обложка ©<a href="https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/bylam-w-turcji-z-rodzina-z-glosnikow-ryknela-rosyjska-kalinka/vxm9nmw,07640b54" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Onet.pl</a></p>

Каролина Ополска. Обложка © Onet.pl

Отдыхавшая на турецком курорте польская журналистка Каролина Ополска возмутилась постояльцами отеля, которые задорно танцевали под русскую "Калинку-малинку". Об этом она написала в статье для польского издания Onet.pl.

Она провела отдых в Турции вместе с детьми: отдыхала, купалась в бассейне, море, любовалась прекрасными видами и ела вкусную еду. При этом она очень боялась попасть в компанию русских туристов. По её словам, их там было очень мало и они не реагировали на высказывания поляков об Украине. Вместо этого они включили русскую "Калинку-малинку" и стали дружно танцевать.

"Из динамиков над бассейнами отеля звучала музыка, а во время вечерних представлений звучала русская музыка. Ещё польская, немецкая и американская, но больше всего меня обидела именно русская. Так что, когда я впервые услышала рокочущую "Калинку" и интернациональная толпа начала плясать, я была ошеломлена", — сообщила журналистка.

В целом же она оказалась очень довольна отдыхом. Ополска написала, что обязательно вернётся в Турцию вновь и что турецкий народ очень гостеприимный и добрый.

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Оксана Попова

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