"Калинка-малинка" помешала польской журналистке скорбеть по Украине в турецком отеле
Польская журналистка Ополска пожаловалась на русскую музыку в турецком отеле
Каролина Ополска. Обложка © Onet.pl
Отдыхавшая на турецком курорте польская журналистка Каролина Ополска возмутилась постояльцами отеля, которые задорно танцевали под русскую "Калинку-малинку". Об этом она написала в статье для польского издания Onet.pl.
Она провела отдых в Турции вместе с детьми: отдыхала, купалась в бассейне, море, любовалась прекрасными видами и ела вкусную еду. При этом она очень боялась попасть в компанию русских туристов. По её словам, их там было очень мало и они не реагировали на высказывания поляков об Украине. Вместо этого они включили русскую "Калинку-малинку" и стали дружно танцевать.
"Из динамиков над бассейнами отеля звучала музыка, а во время вечерних представлений звучала русская музыка. Ещё польская, немецкая и американская, но больше всего меня обидела именно русская. Так что, когда я впервые услышала рокочущую "Калинку" и интернациональная толпа начала плясать, я была ошеломлена", — сообщила журналистка.
В целом же она оказалась очень довольна отдыхом. Ополска написала, что обязательно вернётся в Турцию вновь и что турецкий народ очень гостеприимный и добрый.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский беженец отказал в тарелке супа жителю Польши в местной столовой. Поляк зашёл в столовую и спросил, правда ли, что его супруге отказали в еде, на что один из сотрудников ответил утвердительно. В конце беседы украинец ещё раз заявил, что не даст поесть паре, даже если они голодные.