"Калинка-малинка" помешала польской журналистке скорбеть по Украине в турецком отеле

Отдыхавшая на турецком курорте польская журналистка Каролина Ополска возмутилась постояльцами отеля, которые задорно танцевали под русскую "Калинку-малинку". Об этом она написала в статье для польского издания Onet.pl.

Она провела отдых в Турции вместе с детьми: отдыхала, купалась в бассейне, море, любовалась прекрасными видами и ела вкусную еду. При этом она очень боялась попасть в компанию русских туристов. По её словам, их там было очень мало и они не реагировали на высказывания поляков об Украине. Вместо этого они включили русскую "Калинку-малинку" и стали дружно танцевать.

"Из динамиков над бассейнами отеля звучала музыка, а во время вечерних представлений звучала русская музыка. Ещё польская, немецкая и американская, но больше всего меня обидела именно русская. Так что, когда я впервые услышала рокочущую "Калинку" и интернациональная толпа начала плясать, я была ошеломлена", — сообщила журналистка.

В целом же она оказалась очень довольна отдыхом. Ополска написала, что обязательно вернётся в Турцию вновь и что турецкий народ очень гостеприимный и добрый.