Разрушительный пожар подступает к двум ростовским посёлкам

Лесной пожар приблизился к посёлкам Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области, от огня их отделяет около двух километров. Об этом сообщается в телеграм-канале Рослесхоза.

"В Каменском районе Ростовской области наращивается группировка сил и средств для тушения лесного пожара. От региональной диспетчерской службы поступила информация об угрозе хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества в Каменском районе", — добавили в ведомстве.

Пожар в Ростовской области. Видео © VK / Новости Ростова|DonDay

На публикуемых очевидцами кадрах пожара видно, что в регионе порывистый ветер. В Рослесхозе опасаются, что это поможет быстрому распространению огня. Сейчас в Каменском районе в тушении задействовано 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжится.