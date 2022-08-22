Разрушительный пожар подступает к двум ростовским посёлкам
Лесной пожар в Ростовской области угрожает двум населённым пунктам
Лесной пожар приблизился к посёлкам Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области, от огня их отделяет около двух километров. Об этом сообщается в телеграм-канале Рослесхоза.
"В Каменском районе Ростовской области наращивается группировка сил и средств для тушения лесного пожара. От региональной диспетчерской службы поступила информация об угрозе хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества в Каменском районе", — добавили в ведомстве.
Пожар в Ростовской области. Видео © VK / Новости Ростова|DonDay
На публикуемых очевидцами кадрах пожара видно, что в регионе порывистый ветер. В Рослесхозе опасаются, что это поможет быстрому распространению огня. Сейчас в Каменском районе в тушении задействовано 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжится.
Напомним, лесной пожар в районе Ростовской области также вспыхнул 15 августа. К вечеру он охватил 30 гектаров, а за ночь перекинулся на жилые дома в станице Верхнекундрюченской. Из-за пожара более 60 человек были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь был потушен.