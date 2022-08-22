Шарий предположил, что убийца Дугиной заставила дочь заложить бомбу под машину

Чтобы убить политолога и журналиста Дарью Дугину, предполагаемая преступница Наталья Вовк могла использовать свою 12-летнюю дочь для закладки бомбы, так как никто не подумает на подростка. Такое предположение выдвинул блогер Анатолий Шарий.

"Как это могло происходить: сама девочка заложила взрывное устройство, но кто подумает на ребёнка. Я не удивлюсь ничему, потому что то, что делает сейчас Киев, — натуральный терроризм", — пояснил он.

По словам блогера, вся операция была проведена грязно, о чём говорит огромное количество материалов и доказательств, которые удалось так быстро собрать как спецслужбам РФ, так и просто журналистам. В частности, Вовк засветилась даже на совместном фото с дочерью в машине, на которой велась слежка за Дугиной.