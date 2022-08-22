Стало известно, какую опасность несут поедающие мозг амёбы для россиян
Эксперт Темерева рассказала, угрожают ли россиянам поедающие мозг амёбы
Россиянам не стоит бояться поедающей мозг амёбы, поскольку она не водится водоёмах нашей страны. Об этом заявила профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева в беседе с телеканалом "Москва 24".
"Такие амёбы у нас, к счастью, не водятся. На территории России такие заболевания не зарегистрированы", — успокоила эксперт.
Темерева рассказала, что Naegleria fowleri могут проникать в мозг через обонятельный нерв. Причём определить, что человек заражён именно амёбой, могут только специалисты.
Ранее в США ещё один ребёнок погиб из-за поедающей мозг амёбы. Всё произошло в американском штате Небраска. Ребёнок плавал в реке Элкхорн, когда к нему подобралась амёба-мозгоед. К сожалению, спасти бедняжку не удалось. Данный живой организм убивает до 97% своих жертв.
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