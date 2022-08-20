Мальчик подхватил поедающую мозг амёбу во время купания в реке и погиб
Поедающая мозг амёба впервые убила ребёнка из Небраски
В США ещё один ребёнок погиб из-за поедающей мозг амёбы. Как сообщает Fox News, смерть от Naegleria fowleri подтвердили в Центре по контролю заболеваний.
Всё произошло в американском штате Небраска. Ребёнок плавал в реке Элкхорн, когда к нему подобралась амёба-мозгоед. К сожалению, спасти бедняжку не удалось. Данный живой организм убивает до 97% своих жертв. Стоит отметить, что это первый зафиксированный случай смерти от амёбы в штате.
В организм Naegleria fowleri попадает через нос, после чего может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни наблюдаются головная боль, лихорадка, тошнота, рвота и судороги. Чтобы снизить риск заражения, эксперты советуют воздержаться от купания в тёплой пресной воде в период особо сильной жары.
Ранее похожий случай произошёл в городе Лейк-Джексон, штат Техас. Там шестилетний Джозайя Макинтайр скончался после того, как в его организм попала вода с поедающей мозг амёбой. При расследовании смерти мальчика в воде была обнаружена Naegleria fowleri, которая вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит.
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