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20 августа, 11:28

Мальчик подхватил поедающую мозг амёбу во время купания в реке и погиб

Поедающая мозг амёба впервые убила ребёнка из Небраски

В США ещё один ребёнок погиб из-за поедающей мозг амёбы. Как сообщает Fox News, смерть от Naegleria fowleri подтвердили в Центре по контролю заболеваний.

Всё произошло в американском штате Небраска. Ребёнок плавал в реке Элкхорн, когда к нему подобралась амёба-мозгоед. К сожалению, спасти бедняжку не удалось. Данный живой организм убивает до 97% своих жертв. Стоит отметить, что это первый зафиксированный случай смерти от амёбы в штате.

В организм Naegleria fowleri попадает через нос, после чего может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни наблюдаются головная боль, лихорадка, тошнота, рвота и судороги. Чтобы снизить риск заражения, эксперты советуют воздержаться от купания в тёплой пресной воде в период особо сильной жары.

Амёба съела мозг искупавшегося в озере мужчины и убила его за десять дней

Амёба съела мозг искупавшегося в озере мужчины и убила его за десять дней

Ранее похожий случай произошёл в городе Лейк-Джексон, штат Техас. Там шестилетний Джозайя Макинтайр скончался после того, как в его организм попала вода с поедающей мозг амёбой. При расследовании смерти мальчика в воде была обнаружена Naegleria fowleri, которая вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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