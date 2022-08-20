Мальчик подхватил поедающую мозг амёбу во время купания в реке и погиб

В США ещё один ребёнок погиб из-за поедающей мозг амёбы. Как сообщает Fox News, смерть от Naegleria fowleri подтвердили в Центре по контролю заболеваний.

Всё произошло в американском штате Небраска. Ребёнок плавал в реке Элкхорн, когда к нему подобралась амёба-мозгоед. К сожалению, спасти бедняжку не удалось. Данный живой организм убивает до 97% своих жертв. Стоит отметить, что это первый зафиксированный случай смерти от амёбы в штате.

В организм Naegleria fowleri попадает через нос, после чего может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни наблюдаются головная боль, лихорадка, тошнота, рвота и судороги. Чтобы снизить риск заражения, эксперты советуют воздержаться от купания в тёплой пресной воде в период особо сильной жары.