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22 августа, 15:38

Сенатор Ковитиди: Флаг России стал для крымчан символом чести, доблести и славы

В День Государственного флага России сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что он стал для жителей Крыма настоящим символом чести, доблести и славы.

"Для каждого военнослужащего боевое знамя части является символом чести, доблести и славы, так и для нас, крымчан, флаг России стал символом чести, доблести и славы, символом нашей победы", — отметила сенатор, поздравив всех с Днём российского флага.

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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