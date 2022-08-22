Сенатор Ковитиди: Флаг России стал для крымчан символом чести, доблести и славы
В День Государственного флага России сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что он стал для жителей Крыма настоящим символом чести, доблести и славы.
"Для каждого военнослужащего боевое знамя части является символом чести, доблести и славы, так и для нас, крымчан, флаг России стал символом чести, доблести и славы, символом нашей победы", — отметила сенатор, поздравив всех с Днём российского флага.
Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.
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