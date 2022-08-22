Глава "Роскосмоса": Российская орбитальная станция может быть "вечной"

Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счёт сменных модулей. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Борисов рассказал, что станция за счёт сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать её будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убеждён, что, несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.