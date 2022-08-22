Глава "Роскосмоса": Российская орбитальная станция может быть "вечной"
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе посещения Центра подготовки космонавтов. Фото © "Роскосмос"
Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счёт сменных модулей. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Борисов рассказал, что станция за счёт сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать её будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убеждён, что, несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса. На полях международного военно-технического форума "Армия-2022" госкорпорация "Роскосмос" показала макет новой станции.