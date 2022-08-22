"Газпром" дал Молдавии отсрочку по оплате аванса за газ в августе

"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе. Об этом сообщили в самой компании.

"Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — указали в российской госкорпорации.

Как сообщалось, Молдавия вновь попросила у "Газпрома" отсрочку по оплате авансовых платежей за август, уточнив, что платежи по июлю проведены в полном объёме. При этом президент страны Майя Санду не раз заявляла, что у Кишинёва нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже.