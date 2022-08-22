Евро опустился к доллару ниже $0,9935 впервые с 2002 года
Курс европейской валюты к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года. Об этом говорят данные Forex Capital Markets.
Так, по данным на 18:29 по московскому времени, пара евро – доллар находилась на уровне 0,9932, а примерно через 20 минут данный показатель поднялся до отметки 0,9933.
Напомним, сегодня к 11:35 по московскому времени евро опускался на 0,30%, до 1,0003 доллара, а чуть ранее вовсе стоил 0,9998. В торгах с рублёвыми парами по состоянию на 13:00 по московскому времени европейская валюта составляла 59,5025 рубля, а американская — 59,63.
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