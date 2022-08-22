Евро опустился к доллару ниже $0,9935 впервые с 2002 года

Курс европейской валюты к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года. Об этом говорят данные Forex Capital Markets.

Так, по данным на 18:29 по московскому времени, пара евро – доллар находилась на уровне 0,9932, а примерно через 20 минут данный показатель поднялся до отметки 0,9933.