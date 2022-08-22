Москвичей предупредили об опасности смога от лесных пожаров для мозга

Врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская предупредила жителей Москвы и области об опасности смога от лесных пожаров для мозга. Это может грозить гипоксией, рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

"Гипоксия возникает из-за повышения парциального давления углекислого газа, наличия угарных примесей и, соответственно, снижения парциального давления кислорода. Это приводит к уменьшению образования АТФ [аденозинтрифосфата — источника энергии для клеток] в клетках мозга, из-за чего снижается работоспособность", — объяснила эксперт.

Она уточнила, что в группе риска находятся пожилые, гипертоники, гипотоники — люди, у которых может быть нарушено кровоснабжение. Кроме того, особую опасность смог может представлять для детей, у которых активность мозга повышена из-за роста организма, и нехватка АТФ оказывается критичной.