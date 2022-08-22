Москвичей предупредили об опасности смога от лесных пожаров для мозга
Невролог Чудинская раскрыла, какую опасность для мозга может представлять смог от пожаров
Врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская предупредила жителей Москвы и области об опасности смога от лесных пожаров для мозга. Это может грозить гипоксией, рассказала она в беседе с "Газетой.ru".
"Гипоксия возникает из-за повышения парциального давления углекислого газа, наличия угарных примесей и, соответственно, снижения парциального давления кислорода. Это приводит к уменьшению образования АТФ [аденозинтрифосфата — источника энергии для клеток] в клетках мозга, из-за чего снижается работоспособность", — объяснила эксперт.
Она уточнила, что в группе риска находятся пожилые, гипертоники, гипотоники — люди, у которых может быть нарушено кровоснабжение. Кроме того, особую опасность смог может представлять для детей, у которых активность мозга повышена из-за роста организма, и нехватка АТФ оказывается критичной.
Врач также рассказала, как снизить риск развития гипоксии. Для этого, например, следует меньше проводить времени на улице, где гарь представляет максимальную опасность. Вместо этого лучше побыть дома или в любом другом замкнутом помещении, где воздух вентилируется. В таком случае количество примесей, которые могут попасть в кровоток, снижается в разы.
Напомним, сильный запах гари и смог жители Москвы заметили ещё утром 17 августа. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении огня в Рязанской области. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.
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