На космодроме Восточный готовятся запустить первый спутник из группировки "Сфера"
"Скиф-Д" готовится к запуску. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
На космодроме Восточный готовится к запуску аппарат-демонстратор "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера". Об этом сообщил "Роскосмос".
"На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера". Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний", — указано в тексте.
В частности, специалисты космического ведомства осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичности его баков и трубопроводов.
Напомним, развёртывание всей спутниковой группировки "Сфера" начнётся с 2025 года. Проект станет российским аналогом OneWeb и Starlink. На его реализацию, предположительно, понадобится 180 миллиардов рублей.