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22 августа, 16:24

На космодроме Восточный готовятся запустить первый спутник из группировки "Сфера"

<p>"Скиф-Д" готовится к запуску. Фото © t.me / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/6316" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

"Скиф-Д" готовится к запуску. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

На космодроме Восточный готовится к запуску аппарат-демонстратор "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера". Об этом сообщил "Роскосмос".

"На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера". Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний", указано в тексте.

В частности, специалисты космического ведомства осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичности его баков и трубопроводов.

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Напомним, развёртывание всей спутниковой группировки "Сфера" начнётся с 2025 года. Проект станет российским аналогом OneWeb и Starlink. На его реализацию, предположительно, понадобится 180 миллиардов рублей.

Татьяна Миссуми

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