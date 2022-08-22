На космодроме Восточный готовятся запустить первый спутник из группировки "Сфера"

На космодроме Восточный готовится к запуску аппарат-демонстратор "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера". Об этом сообщил "Роскосмос".

"На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера". Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний", — указано в тексте.

В частности, специалисты космического ведомства осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичности его баков и трубопроводов.