НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 16:38

Премьер Канады заявил, что ЕС будет зависеть от российских газа и нефти ещё 1–2 года

Европа и Германия будут зависеть от поставок российских энергоресурсов ещё один или два года. Об этом сказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале.

"Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа", — отметил он.

"Кто больше, господа?": Медведев дал новый прогноз по цене на газ для Европы

"Кто больше, господа?": Медведев дал новый прогноз по цене на газ для Европы

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках в Германию "важного сырья", которое страна не может импортировать из России. Глава немецкого кабмина объявил об этом по прибытии в Монреаль.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров