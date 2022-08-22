Премьер Канады заявил, что ЕС будет зависеть от российских газа и нефти ещё 1–2 года

Европа и Германия будут зависеть от поставок российских энергоресурсов ещё один или два года. Об этом сказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале.

"Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа", — отметил он.