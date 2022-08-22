Французов из-за засухи ждёт дефицит молока и картофеля

Франция вследствие засухи столкнётся с неизбежным дефицитом картофеля. Об этом представители отрасли рассказали газете Liberation. Так, глава Национального союза картофелеводов (UNPT) Жоффруа де Эвре заявил, что, согласно наметившейся тенденции, 2022 год будет одним из худших по урожайности за последние 20 лет.

"Мы производим картофеля более чем на три миллиарда евро, но последствия засухи могут уменьшить этот объём на миллиард", — привёл данные д'Эври.

Спрос на картофель приходится на три основных сектора: пищевая промышленность, производство чипсов, а также бумажной и картонной упаковки, для которой требуется картофельный крахмал. Соответственно, продукции не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос.

О предстоящем падении производства из-за рекордной засухи изданию объявили также представители молочной промышленности и пчеловоды. Председатель Национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей сообщил о сокращении надоев на 20%. А руководитель Союза французских пчеловодов (UNAF) Кристиан Пон назвал 2022 год чёрным для отрасли, а нынешнее положение дел — драматическим.