Боевики нацбатальона "Кракен" устроили опорный пункт в школе Троицкого в Харьковской области. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения — позиции РСЗО и бронетехники", — сказал он.

Мизинцев сообщил также, что украинские боевики устроили артиллерийские посты во дворах жилых домов Барвенково, населённого пункта, который тоже находится в Харьковской области. Они запрещают местным жителям покидать дома якобы из соображений безопасности. А если те пытаются ослушаться, жёстко пресекают все попытки.