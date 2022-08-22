НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 18:53

Главный храм ВС России в честь Дня флага окрасился в триколор

Главный храм Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке окрасился в цвета российского флага. Подсветка цветов триколора украсила стены собора в честь празднования Дня Государственного флага.

Главный храм Вооружённых сил РФ окрасился в цвета российского флага. Видео © LIFE

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня флага РФ. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.

Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров