Главный храм ВС России в честь Дня флага окрасился в триколор
Главный храм Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке окрасился в цвета российского флага. Подсветка цветов триколора украсила стены собора в честь празднования Дня Государственного флага.
Главный храм Вооружённых сил РФ окрасился в цвета российского флага. Видео © LIFE
Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня флага РФ. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.
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