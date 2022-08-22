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22 августа, 18:37

Поляки начали менять отношение к украинским беженцам

Polityka: Жители Польши начали постепенно менять отношение к беженцам с Украины

Жители Польши, которые изначально с радушием принимали у себя украинских беженцев, сейчас меняют к ним своё отношение. Об этом рассказала исследователь миграции Доминика Пщулковская.

В интервью польскому изданию Polityka она заявила, что именно простые граждане, а не государство принимали у себя жителей Незалежной, благодаря чему в Польше "сосредоточено всё лучшее и худшее" в политике всего ЕС по беженцам. Сейчас же поляки начинают уставать и жаловаться на недостаток финансирования.

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"Людей, которые нуждаются в экстренной помощи, гораздо меньше, и то, что сейчас в первую очередь нужно украинцам в Польше, — это системная помощь в образовании, здравоохранении, поиске жилья на более длительный срок", — подчеркнула исследователь, добавив, что отдельные граждане не могут этого предложить прибывающим на территорию Польши.

Также Пщулковская заметила, что отношение поляков к украинским беженцам меняется и в связи с тем, что прибывающие граждане Незалежной "в значительной степени преуспевают и больше не нуждаются в таком большом интересе".

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Ранее читатели польского портала Interia резко высказались относительно результатов опроса о ситуации в Незалежной. В частности, они признали украинских беженцев самой большой угрозой для Польши и её бюджета. Лайф также рассказывал, что украинский беженец отказал в тарелке супа жителю Польши в местной столовой. Поляк зашёл в столовую и спросил, правда ли, что его супруге отказали в еде, на что один из сотрудников ответил утвердительно. В конце беседы украинец ещё раз заявил, что не даст поесть паре, даже если они голодные.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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