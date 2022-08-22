Поляки начали менять отношение к украинским беженцам

Жители Польши, которые изначально с радушием принимали у себя украинских беженцев, сейчас меняют к ним своё отношение. Об этом рассказала исследователь миграции Доминика Пщулковская.

В интервью польскому изданию Polityka она заявила, что именно простые граждане, а не государство принимали у себя жителей Незалежной, благодаря чему в Польше "сосредоточено всё лучшее и худшее" в политике всего ЕС по беженцам. Сейчас же поляки начинают уставать и жаловаться на недостаток финансирования.

"Людей, которые нуждаются в экстренной помощи, гораздо меньше, и то, что сейчас в первую очередь нужно украинцам в Польше, — это системная помощь в образовании, здравоохранении, поиске жилья на более длительный срок", — подчеркнула исследователь, добавив, что отдельные граждане не могут этого предложить прибывающим на территорию Польши.

Также Пщулковская заметила, что отношение поляков к украинским беженцам меняется и в связи с тем, что прибывающие граждане Незалежной "в значительной степени преуспевают и больше не нуждаются в таком большом интересе".