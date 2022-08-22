На территории комплекса "Саур-Могила" высадили деревья в честь Дня флага России

В Шахтёрске представители администрации и управлений ведомства, а также члены общественных организаций вышли на территорию мемориального комплекса "Саур-Могила", чтобы посадить дубы и катальпы в честь Дня Государственного флага РФ, пишет пресс-служба городской администрации.