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22 августа, 18:24

На территории комплекса "Саур-Могила" высадили деревья в честь Дня флага России

В Шахтёрске представители администрации и управлений ведомства, а также члены общественных организаций вышли на территорию мемориального комплекса "Саур-Могила", чтобы посадить дубы и катальпы в честь Дня Государственного флага РФ, пишет пресс-служба городской администрации.

Посадка дубов и катальп в Шахтёрске на территории мемориального комплекса "Саур-Могила". Видео предоставлено Лайфу

Кроме того, акция приурочена к продолжению реализации проекта всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" "Русский лес" по спасению российских лесов.

Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи. Присоединились к акциям также Запорожье и Донбасс.

Обложка ©

Предоставлена Лайфу

Анатолий Симоненко
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