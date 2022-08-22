На территории комплекса "Саур-Могила" высадили деревья в честь Дня флага России
В Шахтёрске представители администрации и управлений ведомства, а также члены общественных организаций вышли на территорию мемориального комплекса "Саур-Могила", чтобы посадить дубы и катальпы в честь Дня Государственного флага РФ, пишет пресс-служба городской администрации.
Посадка дубов и катальп в Шахтёрске на территории мемориального комплекса "Саур-Могила". Видео предоставлено Лайфу
Кроме того, акция приурочена к продолжению реализации проекта всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" "Русский лес" по спасению российских лесов.
Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи. Присоединились к акциям также Запорожье и Донбасс.
Предоставлена Лайфу