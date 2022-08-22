Бывший сотрудник опеки Петербурга с двумя товарищами попались на съёмках детского порно

Правоохранители накрыли группировку, которая снимала и распространяла детскую порнографию. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве задержаны трое подозреваемых. Один из них — бывший работник органов опеки Северной столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

В Петербурге задержали трёх подозреваемых в изготовлении детского порно. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, в августе 2014-го подозреваемые 1966, 1967 и 1978 года рождения вступили в сговор, направленный на изготовление детского порно с участием ребёнка 2007 года рождения. В квартире дома, расположенного на Бассейной улице в Ленобласти, они устроили "фотостудию" и, засняв обнажённого подростка, распространили снимки "неустановленному кругу лиц".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). В настоящее время проверяется информация о совершении подозреваемыми аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.