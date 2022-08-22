"Отец не был целью": Организаторы убийства Дугиной установили слежку только за журналисткой
Организаторы убийства Дугиной установили слежку только за журналисткой
Дарья Дугина. Фото © VK / Дарья Платонова
Украинские спецслужбы при организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной установили слежку только за нею, это говорит о том, что именно она, а не её отец Александр Дугин, была целью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ.
"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулём одна. Отец не был целью убийц", — уточнил собеседник агентства.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.