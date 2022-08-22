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22 августа, 17:53

"Отец не был целью": Организаторы убийства Дугиной установили слежку только за журналисткой

Организаторы убийства Дугиной установили слежку только за журналисткой

<p>Дарья Дугина. Фото © <a href="https://vk.com/id1416211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Дарья Платонова</a></p>

Дарья Дугина. Фото © VK / Дарья Платонова

Украинские спецслужбы при организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной установили слежку только за нею, это говорит о том, что именно она, а не её отец Александр Дугин, была целью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулём одна. Отец не был целью убийц", — уточнил собеседник агентства.

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Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.

Андрей Бражников

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