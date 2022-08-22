"Отец не был целью": Организаторы убийства Дугиной установили слежку только за журналисткой

Украинские спецслужбы при организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной установили слежку только за нею, это говорит о том, что именно она, а не её отец Александр Дугин, была целью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ.