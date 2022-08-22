"Заминировавший" самолёт в Петербурге депутат возложил вину за свой срыв на Smartavia

Депутат Куркиёкского сельского поселения Михаил Баев, "заминировавший" самолёт в Пулково, рассказал, почему так поступил. По его словам, он вышел из себя и сорвался по вине сотрудников компании Smartavia ("Смартавиа"). Объяснение народного избранника публикует SHOT.

Депутат рассказал, что прибыл с сыном в аэропорт Пулково к 8:00, чтобы зарегистрироваться на рейс, назначенный на 9:20. Однако из-за огромных очередей не успел за 40 минут добраться до стойки регистрации. Когда же ему это удалось, выяснилось, что регистрация закрыта, а сотрудники "ничем не могут помочь". Мужчине пришлось потратить ещё 11 тысяч, чтобы купить билеты на рейс, назначенный на 15:25. На этот раз мужчина одним из первых оказался у стойки регистрации, а как только попал в накопитель, услышал объявление, что регистрация на его рейс окончена. Представитель компании отказался помочь депутату.

"Думаю, что делать, это за день было уже второй раз. Вы же понимаете мои эмоции. Ну вот так я принял решение позвонить в полицию. Я знал, что мой телефон вычислят в течение 15–20 минут. Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдём до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос", — рассказал Баев.

Вопрос всё же решить не удалось, пришлось вновь отправляться в кассу и в третий раз покупать билеты.