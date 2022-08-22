Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста и политолога Дарью Дугину орденом Мужества за качества, проявленные при исполнении профессионального долга. Об этом говорится на сайте Кремля.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград медиа", город Москва (посмертно)", — говорится в тексте указа.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.
VK / Дарья Платонова