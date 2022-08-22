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22 августа, 17:34

Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста и политолога Дарью Дугину орденом Мужества за качества, проявленные при исполнении профессионального долга. Об этом говорится на сайте Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград медиа", город Москва (посмертно)", — говорится в тексте указа.

"Подлое, жестокое преступление": Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

"Подлое, жестокое преступление": Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.

Обложка ©

VK / Дарья Платонова

Николь Вербер

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