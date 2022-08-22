Британские банки начнут брать комиссию за обслуживание замороженных российских счетов
С 22 августа британские банки будут брать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Правительства Великобритании.
"Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов", — отмечается в документе.
На сайте кабмина также уточняется, что банки могут списывать задолженность по оплате этих сборов и комиссий.
Ранее Лайф писал, что крупнейшие американские банки возобновили торги российскими государственными и корпоративными облигациями с целью помочь клиентам избавиться от них. Речь идёт о JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies.
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