Британские банки начнут брать комиссию за обслуживание замороженных российских счетов

С 22 августа британские банки будут брать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Правительства Великобритании.

"Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов", — отмечается в документе.

На сайте кабмина также уточняется, что банки могут списывать задолженность по оплате этих сборов и комиссий.