В Литве мужчину приговорили к ограничению свободы из-за оскорбления русских

Суд в литовском городе Таураге приговорил местного жителя Витаутаса М. к четырём месяцам ограничения свободы, обязал выплатить 500 евро штрафа и отправил проходить программу коррекции поведения за публичную дискриминацию русских, пишет портал Delfi.

Такой роскошный букет наказаний мужчина заслужил за то, что оставил неприемлемый комментарий под публикацией президента республики Гитанаса Науседы в соцсетях с уверением, что власти делают всё, чтобы "авантюра России закончилась". Витаутас призвал в комментариях к применению насилия в отношении россиян. Однако же на суде он заявил, что сожалеет о сказанном и в жизни никогда бы не повёл себя по отношению к русским подобным образом.

"Я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит на Украине", — сообщил он в зале суда.

В итоге мужчина был признан виновным в "призыве к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательству к насилию и физической расправе над ними, насмешке, призыве к ненависти в отношении русских". Суд хоть и счёл, что подсудимый планирует воплотить свои угрозы в жизнь, тем не менее посчитал выражение сожаления и признание вины смягчающими факторами. А вот отягчающими стали четыре предыдущие судимости мужчины. При этом срок давности по последнему делу, возбуждённому за порчу чужого имущества, ещё не истёк.